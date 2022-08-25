Санкт-Петербург, 25 августа, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Городской суд Санкт-Петербурга зарегистрировал новое административное исковое заявление по оспариванию регионального закона о реновации. Об этом 25 августа сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский городской суд

Иск подали сразу несколько граждан. Они просят признать недействующим закон «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге». Ответчиком по иску является губернатор Северной столицы Александр Беглов, подписавший закон.

При этом выросло число истцов по ранее поданному иску с требованием пересмотреть закон о реновации.

«Тем временем, по делу №3а-227/2022 подано пять заявлений от граждан о присоединении к коллективному административному иску», — сообщает пресс-служба.

Напомним, что Санкт-Петербургский городской суд 18 августа принял коллективный административный иск о пересмотре закона о реновации. Судебное заседание назначено на 21 сентября 2022.