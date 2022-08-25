Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Адвокаты американского предпринимателя Илона Маска во время слушаний в суде 24 августа сослались на обвинения экс-главы отдела безопасности Twitter Питера Затко в качестве дополнительного аргумента в затянувшемся деле об отказе от покупки социальной сети, сообщает Washington Post.

Илон Маск Steve Jurvetson

Отмечается, что обвинения Затко стали главным аргументом адвокатов Маска на слушаниях, в ходе которых юристы запрашивали отчеты Twitter о спаме и ботах. Маск заявил, что руководство соцсети ввело его в заблуждение касательно количества фейковых аккаунтов, в связи с чем он решил выйти из сделки.

Напомним, ранее Питер Затко обвинил Twitter в распространении ложной информации о методах безопасности компании, а также во лжи Маску о количестве фейковых аккаунтов на платформе. Данные обвинения потенциально могут навредить социальной сети, которая пытается заставить Маска довести до конца сделку о приобретении на $44 млрд.

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