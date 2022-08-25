Астана, 25 августа, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Алихан Ахметов

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Правительство Казахстана вынуждено скрывать данные об условиях соглашений о разделе продукции с западными участниками нефтегазовых проектов. В официальном ответе на запрос депутатов мажилиса премьер-министр Алихан Смаилов заявил: «В соглашениях (договорах) о разделе продукции, заключенных с иностранными инвесторами, предусмотрено обязательство Республики Казахстан о сохранении конфиденциальности». Иными словами, разглашение этих сведений может нанести вред деловой репутации Казахстана и привести к арбитражным разбирательствам в международных судах.

Видимо, есть что прятать бывшим чиновникам Назарбаева. «В сокрытии данных могут быть заинтересованы только те, кто заведомо действовал в ущерб национальным интересам республики», — прокомментировал эту новость один из авторов запроса Азат Перуашев. По слухам, с каждого барреля добычи Казахстану причитаются только $8–9 за все время действия соглашений (30 лет).

В последнее время тема переписывания соглашений активно муссируется. Тон задал президент Касым-Жомарт Токаев. В интервью телеканалу «Россия 24» он заявил, что «коррекция соглашений о разделе продукции (СРП) должна проводиться с учетом изменившейся ситуации». Подробнее вопрос на официальном уровне не освещался, но источники в Минэнерго РК и «КазМунайГазе» (КМГ) заявляют, что пересмотр возможен.

Желание совершенно понятное — в сфере владения нефтяными ресурсами в Казахстане настоящая беда. В крупнейшем проекте страны, Кашагане, государство в лице «КМГ» владеет лишь 16,88% акций. Из 7,2 млн т нефти, добытых на Кашагане в первом полугодии, на долю КМГ пришлось только 602 тыс. т, меньше 10%. А из 30 млн т, отправленных на экспорт по КТК, собственно Казахстану принадлежало только 6 млн т. Таким образом, можно заключить, что государство владеет не более 20% нефтяных богатств.

Многочисленные остановки работы Каспийского трубопроводного консорциума — последние сведения датированы 20 августа, когда были снова остановлены два из трех выносных причальных устройства, — можно в этом свете рассматривать как продолжение давления Астаны по пересмотру условий соглашений о разделе продукции. На этих условиях в республике работают три проекта — Кашаган, Карачаганак и Дунга. Срок действия СРП завершается через 13–15 лет. Еще одно крупнейшее месторождение, Тенгиз, работает в рамках СП «ТенгизШеврОйл».

При этом Казахстан сегодня уже может позволить себе вести переговоры с западными партнерами с позиции силы. Несмотря на постоянные разговоры о развитии альтернативных маршрутов экспорта нефти в обход КТК, в реальности таких возможностей нет. При этом собственную нефть поставлять по трубе Казахстан может даже при действующих ограничениях. Одно работающее ВПУ способно погрузить до 3,5 млн т нефти в месяц, это больше 50% максимальной зафиксированной месячной погрузки (6,4 млн т).

А вот операторы совместных проектов — нет. Для них каждая остановка КТК — это потерянные баррели добычи. Если труба остановится не на считаные дни, а на месяц, заменить ее будет нечем. У перевозчиков чисто физически нет хранилищ, танкеров, цистерн и всего остального, чтобы уйти на другой маршрут. А самое главное — любая альтернатива намного дороже, а деньги англосаксы считать умеют.

Не выглядит невероятным следующий сценарий: 18 августа Токаев встречается с главой «Шеврон» Майклом Уиртом. «В ходе беседы обсуждены основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании «Шеврон» с Казахстаном» — Токаев ставит условия продолжения бесперебойной работы КТК. На следующий день президент Казахстана летит в Москву договариваться о деталях. Тут же появляется очередное сообщение о технических проблемах на терминале КТК. Токаев в этот момент уже в Баку, где договаривается о деталях поставки нефти «Шеврона» через Баку — Тбилиси — Джейхан.

Обмен стабильных поставок по КТК на увеличение доли Казахстана в добыче нефти на его территории вполне реален. Но ведь западные акционеры могут и вторую революцию устроить. Достаточно посмотреть на единственное еще контролируемое правительством, хотя также совместно с американцами, Тенгизское месторождение — все «стихийные» волнения там, там же недавно были взрывы… Станет ли ОДКБ или Россия, особенно в условиях СВО, снова решать проблемы восточного соседа? И самое главное — прекратятся ли попытки Запада поссорить Россию с Казахстаном? Сидеть на двух стульях, да еще с горящей сковородком между ними, сложновато будет. Мы прекрасно понимаем, что, отвернувшись от северо-запада, Казахстан неминуемо попадет в объятия востока. Вот тогда на казахской идентичности можно ставить крест.