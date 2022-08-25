Саратов, 25 августа, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Рекордный урожай зерна рассчитывают собрать аграрии Саратовской области в 2022 году. Впервые за десятилетие регион приблизился к валовому сбору 2017 года, заявил 25 августа министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

«Преодолев к сегодняшнему дню рубеж более чем в 5 млн тонн, область впервые за десятилетие вплотную приблизилась к валовому сбору 2017 года, когда было намолочено 6,09 млн тонн. В этом году мы ожидаем рекордный урожай. За всю историю аграрии региона достигали результата в 6 млн тонн только в 1983, 1997, 2017 годах», — подчеркнул он.

Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин поддержал инициативу жителей Ершовского района о награждении аграриев государственными наградами, добавил Ковальский.

По состоянию на 25 августа в Саратовской области обмолочено 1,74 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 78% от плана. Уборочная кампания вышла на финишную прямую. Уже собрано более 5,1 млн тонн зерна при средней урожайности 29,8 ц/га.

В 2021 году саратовские аграрии собрали с посевной площади почти 2,2 млн гектаров более 3,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

ИА REGNUM напоминает, строительство элеватора мощностью до 60 тыс. тонн планируется в Пугачевском районе Саратовской области. Проектом предусмотрено создание 40 рабочих мест.

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