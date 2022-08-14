Москва, , 10:52 — REGNUM В 2022 году, согласно прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай зерновых в России может составить рекордные 145 млн тонн. Об этом 14 августа сообщил директор института Дмитрий Рылько.

Урожай

«Рекордно высокий, около 145 млн тонн всего, а пшеницы — 95 млн (тонн). Это будет абсолютный рекорд», — приводит его слова ТАСС в ответ на вопрос о том, какой в 2022 году ожидается в России урожай.

При этом эксперт рассказал, что к рискам для урожая нынешнего года в России можно отнести позднюю уборку и то, что в результате ухудшения погоды в Центральной России и Поволжье труженики села могут потерять его часть.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов заявил, что в данный момент аграрии из России уже собрали 78 миллионов тонн зерна и этим обеспечили продовольственную безопасность нашей страны.