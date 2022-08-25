Лондон, 25 августа 2022, 16:08 — REGNUM Выход мемуаров принца Гарри могут перенести на 2023 год. Об этом 25 августа пишет Daily Mail со ссылкой на Page Six.

Принц Гарри
Принц Гарри
(сс) Office of the Governor-General

Изначально книга должна была выйти в 2022 году к католическому Рождеству, однако теперь дата выхода «подвешена». «В книге Гарри есть несколько сенсаций — он обсуждает, включать их или нет. Так что эта задержка неудивительна, раз ему нужно больше времени для работы над книгой», — рассказал источник.

Ранее западные СМИ сообщили, что в конце июля 2022 года принц Гарри закончил работу над своей книгой. По ожиданиям экспертов, герцог Сассекский поделится в мемуарах воспоминаниями о матери, принцессе Диане, а также о разводе его родителей.

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