Лондон, , 16:08 — REGNUM Выход мемуаров принца Гарри могут перенести на 2023 год. Об этом 25 августа пишет Daily Mail со ссылкой на Page Six.

Принц Гарри (сс) Office of the Governor-General

Изначально книга должна была выйти в 2022 году к католическому Рождеству, однако теперь дата выхода «подвешена». «В книге Гарри есть несколько сенсаций — он обсуждает, включать их или нет. Так что эта задержка неудивительна, раз ему нужно больше времени для работы над книгой», — рассказал источник.

Ранее западные СМИ сообщили, что в конце июля 2022 года принц Гарри закончил работу над своей книгой. По ожиданиям экспертов, герцог Сассекский поделится в мемуарах воспоминаниями о матери, принцессе Диане, а также о разводе его родителей.

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