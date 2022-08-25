Тбилиси, , 16:03 — REGNUM В курортном посёлке Анаклия Зугдидского муниципалитета Грузии сильный ветер поднимает на большие клубы песка, устраивая настоящие «песчаные бури», из-за чего оттуда разъезжаются отдыхающие. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Анаклия © Maria Nelasova

По данным журналистов, ветер разносит песок со строительной площадки, расположенной на побережье моря. Там приостановлено строительство порта, а на площади около 100 га осталась песчаная насыпь высотой до семи ветров.

Сообщается, что каждый сильный ветер вызывает «песчаную бурю». Жители посёлка рассказывают, что в это время тяжело дышать, песок проникает в дома.

Напомним, договор о строительстве порта в Анаклии правительство Грузии расторгло с Консорциумом развития Анаклии в январе 2020 года. Причиной стало то, что консорциум также обязался найти инвестора, но не смог этого сделать. После нескольких переносов сроков, договор был расторгнут. Нового подрядчика не нашли. Объект остаётся «замороженным».