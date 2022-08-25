Москва, , 16:03 — REGNUM Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль предположила, какими могут быть переговоры президента России Владимира Путина с делегацией ЕС в будущем. Для этого она использовала картину Владимира Серова «Ходоки у В. И. Ленина».

Дмитрий Налбандян. Ходоки у В.И. Ленина. 1967

На картинке, предложенной Кнайсль в своём Twitter, вместо Ленина изображён Путин. Изображение подписано так: «Февраль 2023 год. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС».

«И однажды придёт время для дипломатии, настоящих разговоров», — написала Кнайсль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кнайсль заявила в интервью, что «Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе». Бывший министр в 2022 году эмигрировала в Ливан, что в Кремле назвали «нездоровым симптомом».

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