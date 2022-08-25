Сыктывкар, 25 августа, 2022, 15:08 — ИА Регнум. На территории Ухты введён режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщает республиканское правительство.

(сс) skeeze Лесной пожар

«Ситуация находится на особом контроле. Прошу всех жителей сохранять спокойствие и ограничить пребывание в лесах», — написал в соцсетях мэр города Магомед Османов.

Как сообщало ИА REGNUM, из Красноярского края планируется прибытие 50 специалистов, которые будут задействованы на тушении пожаров возле Ухты.