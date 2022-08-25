Сыктывкар, 25 августа 2022, 12:33 — REGNUM В Коми для тушения лесного пожара вблизи Ухты проведут передислокацию пожарных парашютистов — 38 специалистов прибудут в ближайшее время для борьбы с возгоранием, сообщает правительство республики.

Лесной пожар
Лесной пожар
Dsns.gov.ua

«Из Красноярского края планируется прибытие 50 специалистов, которые будут задействованы на тушении пожаров возле города. Для ликвидации пожара со вчерашнего дня применяется вертолёт Ми-8 с водосливным устройством, лесопожарный трактор и тяжёлая техника […] Наращивание группировки сил и средств продолжится. При необходимости будут использованы имеющиеся резервы», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, тушение пожара на торфяном болоте вблизи Ухты осложняет погода .