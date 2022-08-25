Вашингтон, 25 августа, 2022, 14:56 — ИА Регнум. После захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) многие ключевые фигуры и афганские политики покинули Афганистан и в настоящее время проживают в разных странах. В обзоре BBC рассказывается о том, где в настоящее время находятся некоторые из этих лиц.

President.gov.af Ашраф Гани

Ашраф Гани

Ашраф Гани, бывший президент Афганистана, в настоящее время живёт в Объединённых Арабских Эмиратах. Он покинул страну в неизвестном направлении 15 августа 2021 года, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подошли к воротам Кабула. После вывода иностранных войск, они захватили почти весь Афганистан за несколько недель, большая часть провинций сдалась без боя.

Узнав о побеге Гани, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в президентский дворец, и правительство пало. Спустя несколько дней политик сообщил в видеообращении из Объединённых Арабских Эмиратов, что был вынужден покинуть страну, поскольку вокруг него «составили заговор с целью убийства» и «во избежание кровопролития и катастрофы».

Кроме того, в своём первом интервью для СМИ после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, бывший президент Афганистана сказал, что его бегство из своей страны было внезапным решением, и это произошло, когда силы безопасности в президентском дворце сказали ему, что они больше не в состоянии защитить его и столицу.

В течение года Гани ограниченно общался со средствами массовой информации и публиковал заявления на своих страницах в соцсетях только в нескольких особых случаях.

Амрулла Салех

После захвата страны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амрулла Салех, бывший первый вице-президент Афганистана, сравнительно мало появляется в СМИ и комментирует причины падения Афганистана.

Салех более активен в социальных сетях, и большая часть его статей посвящена Фронту национального сопротивления Афганистана, возглавляемому Ахмадом Масудом, и текущей ситуации в Афганистане. Говорят, что в настоящее время он живёт в Таджикистане.

Сарвар Данеш

28 августа прошлого года бывший второй вице-президент Афганистана Мохаммад Сарвар Данеш опубликовал на своей официальной странице в соцсети сообщение о том, что находится в Турции. Рассказывают, что в первые дни эвакуации он вылетел в Анкару из аэропорта Кабула вместе с рядом других политических деятелей.

Но в начале января новозеландские СМИ сообщили, что страна предоставила ему и 13 членам его семьи «убежище», и что они въехали в страну. После падения Афганистана Данеш не общался со СМИ и также ничего не писал о падении республики.

Хамид Карзай

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай — один из политических деятелей, оставшихся в стране после бегства Ашрафа Гани и проживающих в настоящее время в Кабуле.

Хотя в этот период он дал много интервью средствам массовой информации, а также встречался с некоторыми представителями зарубежных стран, его выезд за пределы Афганистана сопровождался ограничениями.

Ранее Карзай заявил, что ему запрещено выезжать за границу. Он не выезжал за рубеж после падения Афганистана, а в начале мая сообщалось, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили Карзаю поехать в ОАЭ. Политик должен был присутствовать на похоронах шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента Объединённых Арабских Эмиратов.

Абдулла Абдулла

Абдулла Абдулла, бывший глава Высшего совета примирения Афганистана, в настоящее время проживает в Кабуле. Он не покидал страну после 15 августа 2021 года, но выезжал за границу в конце апреля. Абдулла заявил, что целью этой поездки было посещение его семьи, которая много лет живет в Индии.

Он вернулся в Кабул 11 июня после полуторамесячной поездки и с тех пор не покидал пределы страны. До этого поступали сообщения о домашнем аресте Абдуллы.

Также в Кабуле находятся Фазл Хади Муслимьяр, бывший спикер сената, и Гульбеддин Хекматияр, лидер Исламской партии Афганистана, один из лидеров моджахедов в 80–90-е годы ХХ века.

Хамдулла Мохиб

Хамдулла Мохиб, советник по национальной безопасности президента Гани, бежал из Афганистана на вертолёте 15 августа 2021 года вместе с Ашрафом Гани. В настоящее время он живет в Лондоне и недавно заявил ВВС, что проводит беседы со своими друзьями, чтобы «извлечь урок» из того, что произошло в Афганистане.

За последний год о нём много говорили в СМИ, но известие о его выступлении в середине мая на Оксфордском форуме вызвало реакцию и многочисленные протесты. Кроме того, в конце июня СМИ сообщили, что Мохебу, прибывшему в Стамбул для участия в мероприятии, не разрешили покинуть аэропорт.

Бисмилла Мохаммади

Бисмиллах Мохаммади, бывший министр обороны, также покинул страну после захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, как сообщается, в настоящее время проживает в Таджикистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Таджикистан

Он был назначен министром обороны за 40 дней до падения Кабула. В интервью газете «8 Собх» он сказал: «Я ничего не знал о намерении президента бежать».

Однако Ашраф Гани заявил в интервью ВВС: «Клянусь Аллахом, Хан позвонил мне и сказал, что все рухнуло. Это было, когда я хотел поехать в министерство обороны. Я ждал 25 минут, но машины не приехали».

Ахмадзия Сирадж

Ахмадзия Сирадж, бывший глава службы национальной безопасности Афганистана, сказал в интервью ВВС, что он находился в своём кабинете, когда узнал о бегстве Ашрафа Гани. Он добавил, что провёл одну ночь в аэропорту Кабула и вылетел из страны 16 августа в Турцию и оттуда уехал в Великобританию. Говорят, что в настоящее время он живёт в Лондоне.

Ханиф Атмар

Мохаммад Ханиф Атмар, бывший министр иностранных дел, также покинул Афганистан после падения режима и, как сообщается, в настоящее время проживает в Турции. В прошлом году в СМИ попали сообщения о его попытке сменить представителя Афганистана в ООН.

Он хотел назначить Мохаммада Вали Наими преемником Гуляма Мохаммада Исхакзая на посту представителя Афганистана, что вызвало возражения Насира Ахмада Фаика.

Фаик был принят Организацией Объединённых Наций в качестве представителя Афганистана после отставки Исхакзая.

Ахмед Масуд

Hamid Mohammadi Ахмад Масуд

Наряду с деятелями бывшего правительства Афганистана, одним из тех, кто попал в новостные ленты в прошлом году благодаря своей деятельности, был Ахмад Масуд.

Ахмад Масуд, сын знаменитого Ахмад Шаха Масуда, первым отправился в Панджшер после падения правительства и создал «второе сопротивление» талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), известное как Фронт национального сопротивления Афганистана. В настоящее время живёт в Таджикистане.

За это время Фронт сопротивления смог оспорить заявление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об успехе в обеспечении безопасности на всей территории Афганистана, организовав нападения в некоторых частях страны, в том числе в Панджшере и Андарабе.

Ахмад Масуд, возглавляющий Фронт сопротивления из-за пределов Афганистана, говорит, что достижения фронта за последний год превзошли все ожидания.

Где находятся остальные?

Некоторые другие политические деятели покинули Афганистан после падения режима и в настоящее время живут в разных странах. Так, в Турции проживает большое количество политиков и членов предыдущего правительства, в том числе Абдул Рашид Дустум, бывший первый вице-президент, и Мохаммад Мохаккек, лидер Партии исламского единства народа Афганистана.

Также там проживают Абдул Раби Расул Сайяф, лидер партии «Исламский союз освобождения Афганистана», ещё один лидер моджахедов 80-х годов; Салахуддин Раббани, лидер партии «Исламское общество Афганистана»; Мохаммад Карим Халили, бывший вице-президент; Мир Рахман Рахмани, бывший спикер парламента.

Мохаммад Юнус Кануни живет в Лондоне, а Атта Мохаммад Нур, бывший губернатор Балха, живет в ОАЭ/Турции.

Кроме того, Халид Пайинда, бывший министр финансов, живёт в США. Члены парламента живут в разных странах, и недавно некоторые из них вернулись в Кабул.