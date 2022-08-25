Москва,
25 августа 2022, 14:26 — REGNUM Официально ни в российском Минэнерго, ни в нефтяных компаниях никто не подтверждал факт переговоров с иностранными потребителями нефти вне стран Запада о продаже нефти с дисконтом, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
«В то же время можно отметить, что Китай уже покупает российскую нефть со скидкой, то же самое начинает делать и Индия, которая уже в этом году увеличивает в разы импорт российской нефти по сравнению с 2021 годом.
России достаточно легко предоставлять скидки Китаю на свою нефть, тем более, что две страны объединяет общий трубопровод ВСТО-2, а по трубопроводу ВСТО российская нефть поступает в порт Козьмино, откуда морем экспортируется в Китай и другие страны юго-восточной Азии.
То есть с точки зрения логистики России снижать цены гораздо легче, чем многим конкурентам, в том числе и из стран ОПЕК. При этом вряд ли можно сказать, что Россия впервые задумалась о продаже нефти с дисконтом только в преддверии эмбарго ЕС на российскую нефть и отказа США и Великобритании от её импорта.
На самом деле скидки для постоянных клиентов предоставляют многие экспортёры нефти, но чаще всего — крупнейшие экспортёры, в том числе, Саудовская Аравия, которая заранее объявляет о повышении или, наоборот, о снижении цен для группы клиентов из конкретного региона или стран. Основной мотив здесь — обеспечение лояльности клиентов и увеличение доли рынка, а вовсе не геополитика.
Продажа российскими компаниями нефти со скидкой в страны юго-восточной Азии будет, таким образом, вполне рыночной сделкой, в отличие от предполагаемого «потолка цен» на российскую нефть, о котором мечтают США и который на самом деле станет одним из административных барьеров для российского экспорта нефти», — пояснила эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, азиатским странам российская нефть предлагается сегодня с большими скидками, передавало Bloomberg. Скидки доходят до 30%.
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