Ещё шесть орденов Мужества вручили семьям погибших волгоградцев
Волгоград, 25 августа, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Государственные награды вручили в Волгограде 25 августа родственникам военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.
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Орден Мужества
Ордена Мужества передали семьям рядовых Владислава Рукавицына и Романа Гайнашева, ефрейтора Владимира Иванова, младшего сержанта Сергея Острикова, сержанта Андрея Кутько и старшего сержанта Анатолия Ивашина.
Посмертные награды вручили родственникам военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов, вице-губернатор Геннадий Шевцов и председатель городского совета ветеранов Александр Струков, сообщает издание «В1. ру».