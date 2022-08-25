Вашингтон, 25 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено провести миссию на Запорожской АЭС до 5 сентября, сообщает 25 августа Bloomberg.

Ralf1969 Запорожская АЭС

Отмечается, что в миссию МАГАТЭ войдут не только эксперты по контролю за сохранностью запасов обогащенного урана, но и эксперты по безопасности для оценки обстрелов АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал осуществить визит экспертов Международного агентства по атомной энергетике на Запорожскую атомную электростанцию как можно скорее.

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