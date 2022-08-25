25 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Цена газа в 3300 долларов для Европы — это не предел. Хотя при пуске СП-2 Россия могла бы продать газ в два раза дешевле, чем на бирже. В противном случае будем поставлять, когда цена дойдет до 4000 долларов. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 14:38 — REGNUM Известие о том, что 25 августа 2022 года биржевые цены на газ в Европе впервые с марта превысили 3200 долларов за тысячу кубов, стало причиной волны ироничных комментариев в интернете. Люди смеются: первым пунктом при заключении контракта в Газпроме должно быть прописано — «Чей Крым?».

Поставки газа Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Состоятельные господа европейцы любят всё подороже и покачественнее! Желания исполняются», — иронизирует Светлана.

«Еще никогда граждане России не ждали зимы с таким вожделением», — признался Алексей Мамаев.

«Вангую: $4000 осенью (с 1 сентября)», — отметил Михаил Чазов.

«Даешь 4300! Кто больше?» — поддержал Иван.

«То ли ещё зимой будет, а она, как говорится, близко…» — заметила Галина Тарасова.

«Для олуха-Олафа настали «дни Турбиных». — смеётся Павел Бутин.

«Западный мир жировал лишь за счёт того, что грабил ресурсы других стран. Если Западу перекрыть полностью поставки наших ресурсов, то он рухнет экономически за считаные месяцы. Санкции, угрозы расширения НАТО, новые поставки оружия киевским нацистам — были только с надеждой на одно, что Россия первая даст заднюю, через пятую колонну в нашей элите. Запад сейчас может воевать против России только при условии, что мединско-слуцкая-миллеровская-силуановская-набиуллинская колонна будет всё равно поставлять ресурсы на Запад. Но ничего у Запада и наших власовцев не выйдет. За Россией правда — значит, мы сильней!» — поделился мнением Александр Колесников.

«Уже сейчас смешно смотреть, попали в яму, которую рыли для нас», — замечает Леонид Крылов.

Газовая плита Осадчая Екатерина

«Цены могут не только огорчать, но и радовать», — считает Владимир Черкасов.

«Цены идут правильной дорогой…» — считает Андрей Ермаков.

«Планы США идут семимильными шагами — убить промышленность Германии и открыть рынок для своих товаров, в том числе и газа», — считает Андрей Штейн.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 августа 2022 года биржевые цены на газ в Европе впервые с марта преодолели отметку в 3300 долларов за тысячу кубометров. Как следует из информации лондонской биржи ICE, это на восемь процентов больше расчетной цены предыдущего дня, которая в очередной раз обновила исторический максимум — 2990,6 доллара.

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