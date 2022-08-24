Лондон, 24 августа, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Биржевая цена на газ в Европе поднялась выше $3100 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 24 августа.

Gazprom.ru Газ

На бирже ICE в Лондоне стоимость сентябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF выросла на 13,4% и достигла $3122,7 за тысячу кубометров.

В последний раз цена на газ в Европе находилась на таком уровне в начале марта 2022 года.

Цены на газ начали расти на минувшей неделе после того, как «Газпром» сообщил, что транспортировка газа по «Северному потоку» будет приостановлена на трое суток, с 31 августа по 2 сентября. Как заявили в компании, это необходимо для проведения планового технического обслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».