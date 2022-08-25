Пули-Алам, Афганистан, 25 августа, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Ряд жителей афганской провинции Логар сообщили газете «8 Собх», что благотворительное учреждение под названием «Пуле Накд» (буквально: «Наличные деньги») раздало пустые конверты пострадавшим от недавнего наводнения.

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Жители Логара жалуются, что мошенники ведут бизнес, используя имена перемещенных лиц и пострадавших от наводнения. При этом коррупция в процессе оказания помощи пострадавшим не ограничивается только провинцией Логар.

Местные источники в провинции Вардак сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распределили помощь, выделенную жителям этой провинции, своим родственникам.

По их данным, управление по борьбе со стихийными бедствиями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Вардак раздало 25 августа продукты питания и непродовольственные товары 50 семьям в уезде Чак. Но более половины этих семей были родственниками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Жители других провинций также жалуются на несправедливое распределение помощи пострадавшим.