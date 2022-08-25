Москва, 25 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. НАТО, выходящий за свои географические границы и полномочия, является главной угрозой сложившемуся миропорядку, отметил сенатор Константин Косачёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Констанин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг указал на «значительно возросшую» за последние годы военную активность России в Арктике. Также он заявил о планах посетить канадскую Арктику вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и выступить с совместным заявлением о «стратегической важности региона» для евроатлантической безопасности.

Косачёв пояснил, что по большому счёту, российская СВО во многом — стремление купировать и компенсировать военные угрозы со стороны НАТО в адрес России, исходившие с территории б. УССР, но случаев значительно больше.

«Вот сегодняшнее заявление Столтенберга на совершенно другую тему: «Сотрудничество РФ и КНР в Арктике в рамках стратегического партнерства бросает вызов ценностям и интересам НАТО… Вступление Швеции и Финляндии укрепит позиции альянса на Крайнем Севере». Вот она, прямая угроза России. Вслед за попытками объявить внутренним морем НАТО Балтийское море новый замах — на всю Арктику», — отметил сенатор в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что это Арктика — это девять субъектов России, арктический шельф страны, Северный морской путь и многое другое.

«И это, разумеется, наше сотрудничество по Арктике с любыми партнёрами по нашему выбору, тем более после того, как натовские страны в Арктическом Совете пытаются узурпировать его деятельность в свою пользу. НАТО с его выходом за свои географические границы и за полномочия, определённые даже собственным Вашингтонским договором, не говоря о международном праве в целом, и есть главная угроза сложившемуся миропорядку», — добавил парламентарий.

По словам Косачёва, если бы альянс был распущен в начале 1990-х вслед за Организацией Варшавского договора, то мир был бы стабильный и безопасный.

«Но альянс сохраняется, поскольку помогает США держать в узде своих западноевропейских союзников и поскольку он обслуживает фобии восточноевропейских новобранцев, отстраивая их уже в новых условиях, пришедших было на смену «холодной войне». Смены не состоялось. НАТО по-прежнему в строю и на марше. Теперь ещё и с угрожающим замахом на Арктику», — заключил сенатор.