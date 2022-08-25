* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Бэл Руджио, редактор Long War Journal, заявил, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и во всём мире имеет более сильные позиции по сравнению с тем, что было до 11 сентября 2001 года. Он добавляет, что до 2001 года у этой организации была только одна крупная база в Афганистане, а теперь у неё есть базы по всему Ближнему Востоку и Африке.

Террористы из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в России) Noofa2401

«Я вижу, как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) становится сильнее, потому что Запад отошёл от борьбы с этой группировкой и сосредоточил своё внимание на России и Китае», — добавил Руджио, издание которого занимается мониторингом террористических угроз по всему миру.

В интервью CBS News он сказал, что внимание Запада к Китаю и России «понятно», но борьба с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также является фундаментальной необходимостью.

«По моему мнению, в долгосрочной перспективе «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет большую угрозу, чем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), из-за её терпения», — отмечает Бель Роджио, который является аналитиком по терроризму.

Он говорит, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет собой непосредственную угрозу, эта группировка совершает лишь серию атак с целью пропаганды и вербовки. Но у неё нет плана создания «халифата», а у «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) такой план есть.

«Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) терпелива, — сказал он. — Терпеливые и думающие враги меня пугают».

Он напомнил, что когда президент США Джо Байден принял решение о выводе американских войск из Афганистана, он сказал, что «деятельность «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закончена». Но редактор Long War Journal считает, что это был лишь предлог для вывода. Он говорит, что убийство Аймана аз-Завахири в Кабуле показывает, что «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане по-прежнему сильна и имеет прочные отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).