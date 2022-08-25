Цюрих, Швейцария, 25 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Сборная России осталась на 35-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 25 августа сообщается на сайте организации.

Сборная России по футболу

Сборная России не проводила матчей с ноября 2021 года. На счету российская команды 1493 очка в рейтинге.

Лидером остаётся сборная Бразилии (1837). Второе место занимает команда Бельгии (1821). Замыкает тройку сборная Аргентины (1770).

Далее идут команды Франции (1764), команды Англии (1737), Испании (1716), Италии (1713), Нидерландов (1679), Португалии (1678) и Дании (1665).

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА временно отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.