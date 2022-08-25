Посёлок городского типа Омсукчан, Магаданская область, , 12:25 — REGNUM В Омсукчанском районе Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который подозревается в причинение смерти по неосторожности двум лицам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Река Анна Алябьева © ИА REGNUM

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16 июля фигурант, не имея прав на управление автотранспортом, сел за руль «КАМаЗа». При переезде реки Вилига большегруз опрокинулся в воду. Находившиеся в кабине мужчина и женщина утонули.

Следствие продолжается. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, Жительница Якутии, отправившаяся в командировку на плавсредстве, утонула не смотря на то, что была в спасательном жилете.