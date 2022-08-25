Сыктывкар, , 12:20 — REGNUM В госпитале Луганска скончался участник спецоперации из Коми Юрий Зезегов. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Свечи

«С болью в сердце сообщаю о гибели нашего земляка рядового Юрия Алексеевича Зезегова в ходе специальной военной операции. Юрий Алексеевич Зезегов родился в селе Усть-Кулом. Служил по контракту пулемётчиком стрелкового отделения. От полученных ран скончался в госпитале Луганска. Самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Вечная слава и вечная память нашему воину, защитнику земли русской Юрию Алексеевичу», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации погиб лейтенант из Архангельской области.