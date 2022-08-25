Архангельск, 25 августа, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В ходе военной спецоперации на территории б. УССР погиб уроженец Архангельской области Никита Сокур. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гвоздики

«Об этом всегда тяжело сообщать. Но мы должны знать и помнить своих героев, которые ценой собственной жизни спасают жизнь людей на Донбассе и стоят на защите нашей Родины […] Гвардии старший лейтенант Сокур погиб, как герой и истинный патриот России. Посмертно он представлен к награждению орденом Мужества. Вечная память воину», — написал Цыбульский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске увековечили память росгвардейца, защищавшего Донбасс.