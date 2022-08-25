Алжир, , 12:32 — REGNUM Подразделения Алжирской национальной народной армии провели серию военных операций вблизи государственной границы с Марокко.

Алжир Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщает официальная газета El-Bilad со ссылкой на министерство обороны Алжира, действия армии были направлены на пресечение контрабанды наркотиков на территорию страны.

«В рамках борьбы с организованной преступностью и в продолжение интенсивных усилий, направленных на борьбу с наркотрафиком, сводные отряды Народной национальной армии в координации с различными службами безопасности на территориях 2-го и 3-го военных округов, задержали 8 наркоторговцев и пресекли попытки ввоза наркотиков через границу с Марокко в объёме 167 килограммов», — цитируют СМИ заявление минобороны Алжира.