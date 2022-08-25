Бейрут, 25 августа, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Американское транспортное судно доставило в порт Бейрута партию военной техники, предназначенной для вооружённых сил Ливана.

Https://www.lebarmy.gov.lb Бронеавтомобиль «Хамви» армии Ливана

Как сообщает Lebanon 24, со ссылкой на заявление министерства обороны Ливана, в состав партии вошли 150 бронированных машин «Хамви», выделенных из резерва армии США.

«Бригада тылового обеспечения получила 150 бронеавтомобилей «Хамви», доставленных через порт Бейрута. Техника передана американскими властями в рамках программы помощи правительства США, направленной на поддержку ливанской армии», — цитируют СМИ заявление министерства обороны Ливана.