Канберра, 25 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. По мнению лидера федеральной оппозиции Питера Даттона, введение в Австралии системы заключения коллективных договоров между работодателями и профсоюзами внутри целой отрасли стало бы губительным для экономики. Об этом 25 августа он заявил на пресс-конференции в Аделаиде, сообщает телеканал Sky News.

Australian Embassy Jakarta Экс-министр обороны Австралии Питер Даттон

«Я думаю, что это возврат к 70-м, возврат к системе производственных отношений, которая нанесла бы ущерб семьям и малому бизнесу», — сказал Даттон журналистам.

Далее он отметил, что предложение, выдвинутое главой профсоюзного движения в Австралии Салли Макманус, приведёт к тому, что Австралия столкнётся с забастовками в масштабах всей экономики, поскольку внутриотраслевые коллективные договоры поспособствуют именно такому развитию ситуации.

«Эту повестку Лейбористская партия продвигает с 1970-х годов», — добавил Даттон.