Эксперт: в Россию скоро придётся бежать русским со всего бывшего СССР
Москва, 25 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Нужно срочно создавать программы и институты по переселению русских из бывших республик СССР. Об этом 25 августа сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.
«России стоит ожидать новые волны беженцев и переселенцев из стран бывшего СССР, где всё больше и больше нарастают русофобские тенденции», — заявил эксперт.
Вместе с тем, заметил политолог, программы по переселению соотечественников и русских людей в Россию «категорически устарели».
«Нужны новые программы и даже целые институты, и нужны оперативно, потому что в скором времени русским станет жить не то чтобы некомфортно, а просто невозможно в ряде республик», — заключил Безпалько.
Напомним, что в Казахстане возобновили свою деятельность т. н. «языковые патрули», а странах Прибалтики начали массово сносить памятники и монументы советским солдатам времен Великой Отечественной войны.