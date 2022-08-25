Премьер Испании прибыл в последнюю точку своего турне по Латинской Америке
Кито, 25 августа, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Глава испанского правительства Педро Санчес прибыл в Кито, чтобы встретиться с президентом Эквадора Гильермо Лассо. Об этом пишет агентство EFE.
Lamoncloa.gob.es
Педро Санчес
В рамках переговоров Санчес намерен подтвердить приверженность Испании и ее компаний будущему Эквадора.
Самолет ВВС Испании, на котором прилетел Санчес и остальные члены его делегации, в которую входит министр промышленности Рейес Марото, приземлился в аэропорту эквадорской столицы в 20:45 по местному времени.