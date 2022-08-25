Триполи, 25 августа, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Ливии сообщает о росте детских смертей, вызванных укусами скорпионов.

Скорпион

Как сообщает Canat-al-Febrayr, за последнюю неделю на юге страны умерли трое детей. По информации СМИ, рост смертности вызван нехваткой в местных медицинских учреждениях сыворотки и других необходимых медикаментов. Издание цитирует заявление представителя госпиталя города Себха Халимы аль-Мари, которая сообщила, что жертвами скорпионов становятся дети из отдалённых деревень.

«Укусы скорпионов по-прежнему уносят большое количество детских жизней в деревнях и близлежащих районах. Мы регулярно фиксируем случаи оказания помощи при помощи традиционных методов, когда дети вместо медикаментов получают травы или большое количество жидкости», — цитирует заявление аль-Мари Canat-al-Febrayr