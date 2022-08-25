Канберра, 25 августа, 2022, 11:23 — ИА Регнум. 25 августа во время пресс-конференции премьер-министра Австралии Энтони Альбаниза спросили о недавнем объявлении министра ресурсов о выдаче разрешений на морскую разведку нефти и газа на почти 47 000 квадратных километров океана, омывающего континент. В своём ответе премьер-министр призвал не вдаваться в крайности и относится к этим вопросам «благоразумно», пишет газета The Guardian.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Ранее Зелёные и независимый сенатор от Австралийской столичной территории Дэвид Покок критически отнеслись к решению лейбористских властей, поставив под сомнение приверженность правительства более активным действиям в области климата и сокращению выбросов.

В свою очередь Альбаниз заявил, что необходимо «разумно» подходить к балансу между климатическими целями и потребностями человека:

«Ну, люди до сих пор заправляют свои машины бензином. Не знаю, как вы попали на пресс-конференцию, но, скорее всего, на машине. Я прав?» — сказал премьер-министр.