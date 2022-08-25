Париж, , 11:08 — REGNUM Визит президента Франции Эммануэля Макрона приурочен к 60-летию окончания войны и провозглашения независимости Алжира в 1962 году, сообщает Le Parisien.

Алжир (сс) habib kaki

Главу французского государства в сопровождении большой делегации, состоящей из семи министров, встретит при выходе из самолета президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Затем два президента отправятся к памятнику мученикам, месту памяти алжирцев о войне за независимость (1954–1962 гг.) против Франции, перед тем, как провести переговоры и поужинать в президентском дворце.

Преисполненный решимости ориентировать этот визит на «молодежь и будущее», Эммануэль Макрон встретится с молодыми алжирскими предпринимателями перед тем, как отправиться в Оран. Это второй визит Эммануэля Макрона в Алжир в качестве президента после первого визита в декабре 2017 года, в самом начале первого пятилетнего президентского срока.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон отправится с визитом в Алжир.

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