Курск, 25 августа, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории б. УССР погибли уроженцы Курской области Владислав Васильев и Андрей Белов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Телеграм-канал администрации Курской области В ходе проведения специальной военной операции на территории б. УССР погиб уроженец Курской области Владислав Васильев

Владислав Васильев родился в городе Железногорске. Проходил военную службу по контракту.

Рядовой контрактной службы Андрей Белов родился в поселке Солнечный. Срочную службу прошёл в пограничных войсках. В 2016 году заключил контракт на военную службу и уехал в посёлок Печенга Мурманской области. Погиб 16 августа. Похороны Белова состоялись 24 августа в Золотухинском районе.