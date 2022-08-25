Волгоград, 25 августа, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Обломки швейных игл извлекли из колена 14-летней школьницы врачи областной детской больницы в Волгограде.

Yarregion.ru Операция в больнице

Девочка в 10 лет упала на игольницу. Она побоялась рассказать об этом родителям, и всё это время жила с болью в колене. Когда страдания стали невыносимыми и она уже не могла наступать на ногу, школьница решилась открыть правду и обратиться к врачам.

Медики провели операцию, девочка чувствует себя хорошо, однако из-за иголок в суставе развилось воспаление, ребёнку предстоит реабилитация, сообщают 25 августа «Новости Волгограда».