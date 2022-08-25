Таллин, 25 августа, 2022, 10:54 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Инцидент с вождением автомобиля в нетрезвом виде поставил крест на дипломатической карьере известного эстонского политика Индрека Таранда, который с августа нынешнего года занимал пост заместителя посла Эстонской Республики в Белоруссии. Об этом сообщил портал новостей гостелерадивещания страны.

В МИД подтвердили журналистам, что Таранд написал заявление об уходе. Министерство удовлетворило его заявление. С 24 августа рабочие отношения между Тарандом и МИДом прекращены. Как добавила пресс-секретарь МИДа Лийза Тоотс, министерство начало по факту случившегося внутреннее дисциплинарное производство на основании Закона «О государственной службе».

В ночь на 24 августа 2022 года в центре Таллина был задержан пьяным за рулем экс-канцлер МИД Эстонии, бывший депутат Европейского парламента Индрек Таранд. Сообщается, что это не первый такой инцидент с дипломатом и политиком. В 2002 году он был вынужден покинуть пост канцлера МИД страны после задержания пьяным за рулем автомобиля.

Так как в 2021 году Эстония в одностороннем порядке понизила уровень дипломатических отношений с Белоруссией, именно Таранд в качестве заместителя посла должен был исполнять обязанности главы дипмиссии в Минске.