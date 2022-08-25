Париж, 25 августа, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Франция заполнила газохранилища на зиму до 90,06%, согласно данным европейской платформы Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), сообщает Le Figaro.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В частности, запасы Teréga, одного из двух управляющих газотранспортной сетью во Франции, зафиксированы на уровне 91,21%, тогда как запасы Storengy, дочерней компании Engie, составляли 89,67%, согласно веб-сайту AGSI.

Франция, которая говорит, что находится в более «благоприятной» ситуации, чем ее соседи, рассчитывает на максимальное заполнение газохранилищ и на новый терминал СПГ в следующем году, чтобы справиться с сокращениями поставок.

Министр энергетического перехода Аньес Панье-Рунаше заявила, что цель правительства состоит в том, чтобы заполнить газохранилища до 100% «до 1 ноября».

Как сообщало ИА REGNUM, Эммануэль Варгон, новый глава комиссии по регулированию энергетики (CRE) во Франции, объявляет, что газохранилища в стране заполнены на 88%.