* запрещённая в России организация

Калининград, 25 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Калининграде сторонника киевского нацполка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который планировал теракты на объектах Балтфлота и в аэропорту «Храброво».

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В городе Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин РФ, 1967 года рождения, приверженец… организации «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта «Храброво», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по указанию находящихся в Киеве координаторов нацполка задержанный планировал совершить диверсию и сбежать.

По месту его проживания сотрудники спецслужб обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, переписку с активными участниками нацполка, а также агитационную литературу и символику этой организации. Задержанный дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.

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