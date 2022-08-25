Вашингтон, 25 августа 2022, 09:42 — REGNUM СБУ может пытаться спровоцировать власти России на чрезмерное применение силы, в том числе посредством убийства журналистки Дарьи Дугиной, считает бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк.

СБУ
СБУ
Obozrevatel.ua
«Возможно, что они (СБУ) пытаются спровоцировать российское правительство на чрезмерное применение силы», — сказал Блэк в интервью РИА Новости.

По его словам, у него нет сомнений, что Дугина была убита спецслужбами киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Подмосковье был взорван автомобиль, которым управляла Дарья Дугина. По данным ФСБ, это убийство было осуществлено спецслужбами киевского режима, а его исполнительницей была Наталья Вовк.

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