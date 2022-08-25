Вашингтон, , 09:42 — REGNUM СБУ может пытаться спровоцировать власти России на чрезмерное применение силы, в том числе посредством убийства журналистки Дарьи Дугиной, считает бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк.

СБУ Obozrevatel.ua

«Возможно, что они (СБУ) пытаются спровоцировать российское правительство на чрезмерное применение силы», — сказал Блэк в интервью РИА Новости.

По его словам, у него нет сомнений, что Дугина была убита спецслужбами киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Подмосковье был взорван автомобиль, которым управляла Дарья Дугина. По данным ФСБ, это убийство было осуществлено спецслужбами киевского режима, а его исполнительницей была Наталья Вовк.

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