Бухарест, , 09:49 — REGNUM Правительство Румынии выступило с обращением к гражданам страны с призывом соблюдать жесткий режим экономии питьевой воды. Об этом 25 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Как заявила высокопоставленная чиновница государственного предприятия «Румынские водные ресурсы» (AR) Анна-Мария Агиу, на сегодняшний день жителям страны необходимо использовать даже альтернативные источники влаги.

«Например, давайте [все вместе] собирать и потреблять дождевую воду, — отметила, в частности, она. — Это позволит сохранить в наших водохранилищах миллионы кубометров воды».

Напомним, из-за сильнейшей за последние 50 лет засухи в Румынии обмелели десятки озер и рек. Уровень воды в Дунае снизился до критического минимума.