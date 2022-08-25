Москва, 25 августа, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Для повышения зарплат медикам необходимо в два раза увеличить расходы на здравоохранение. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Kremlin.ru Сергей Миронов

По его словам, проведенные опросы показывают, что зачастую врачи ради дополнительных денег работают во время отпуска.

Миронов напомнил, что думская фракция СРЗП неоднократно вносила законопроекты по увеличению зарплат медработникам и устранению регионального неравенства, когда за одну и ту же работу в разных регионах платят разные деньги.

«Минимальная заработная плата младшего и среднего медперсонала не должна быть ниже средней по региону, а у врачей она должна быть вдвое выше этого значения. И без всяких совместительств, премий и доплат, размером которых ловко манипулируют чиновники и руководители медицинских учреждений», — сказал депутат.

Миронов добавил, что нужно ввести прозрачную и справедливую систему оплаты труда для всех медработников в государственных учреждениях.

«Это требует увеличения расходов на здравоохранение в два раза — до 7% ВВП. Иначе в стране останутся только платные клиники и платные врачи. Это будет означать только одно — подавляющее число граждан страны останутся без медицинской помощи», — заключил парламентарий.