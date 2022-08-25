Полокване, ЮАР, , 09:38 — REGNUM Общенациональная забастовка в знак протеста против роста стоимости жизни началась в ЮАР, сообщил портал News24.

ЮАР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По информации организаторов акции — Южноафриканской федерации профсоюзов (SAFTU) и Конгресса южноафриканских профсоюзов (COSATU), в забастовке приняло участие около пяти тысяч человек. Представители организаций прошли маршем по улицам города Полокване и проследовали к офису премьер-министра провинции Лимпопо Стэнли Матабаты.

Демонстранты потребовали от властей добиться снижения цен на топливо и продукты питания.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Нидерландах началась 24-часовая забастовка сотрудников Национальной железнодорожной компании, которые потребовали повысить размер оплаты труда на €100 в месяц, а также выплатить им разовую премию в размере €600.

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