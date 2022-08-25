Тайбэй, 25 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Правительство Тайваня представило проект оборонного бюджета на 2023 год, который предусматривает увеличение военных расходов до рекордных 586,3 млрд тайваньских долларов (19,4 млрд долларов), передает 25 августа Центральное информационное агентство острова.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Отмечается, что правительство Тайваня предлагает в годовом выражении увеличить военные расходы на 71,6 млрд тайваньских долларов (2,37 млрд долларов), или на 13,9%.

Проект в том числе предусматривает выделение средств на истребители и другую технику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава тайваньской администрации Цай Инвэнь в ходе встречи в Тайбэе с делегацией американских ученых из Гуверовского института заявила, что Тайвань продолжит укреплять свою оборону и сохранит сотрудничество с США в указанной сфере.

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