Берлин, 25 августа, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Германия испытывает дефицит запасов оружия, поставки киевскому режиму идут по тонкой грани. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью ZDF.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

«К сожалению, ситуация в этом вопросе такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов», — сказала она.

Бербок добавила, что осенью киевскому режиму «необходимо поставить дополнительное вооружение и быть готовыми, что вооруженный конфликт не закончится в этом году».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западные поставки оружия киевскому режиму множат число человеческих жертв и лишь затягивают военный конфликт.

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