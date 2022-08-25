Загреб, 25 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Загребское «Динамо» одержало победу над норвежским «Будё-Глимт» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Хорватии и завершилась в дополнительное время со счётом 4:1.

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В составе «Динамо» голы забили нападающие Мислав Оршич, Бруно Петкович, Йосип Дрмич и полузащитник Петар Бочкай. У «Будё-Глимт» отличился хавбек Альберт Грёнбек.

Напомним, в первом матче Будё-Глимт победил со счётом 1:0. Таким образом, «Динамо» вышло в групповой раунд Лиги чемпионов, а норвежский клуб выступит в Лиге Европы.

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