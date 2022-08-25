Тбилиси, , 08:32 — REGNUM Площадь пожара в Боржомском муниципалитете края Самцхе-Джавахетия Грузии удалось сократить, но огонь распространяется на новые участки. Об этом в ночь на 25 августа сообщил журналистам прибывший на место глава МВД Вахтанг Гомелаури.

Лесной пожар в Боржомском ущелье Gov.ge

«Ареал распространения очагов огня относительно сократился, но есть места, где они увеличились, — сказал министр. — За последние сутки огонь перекинулся в другое место, новые очаги появлялись в хвойном лесу».

Глава МВД подчеркнул, что огонь не угрожает населённым пунктам, не перешёл «красную линию».

Напомним, пожар, разгоревшийся в лесах возле Боржоми, тушат с 20 августа. К борьбе с огнём привлекли 1,2 тыс. человек, три вертолёта, а с 24 августа из Турции прибыли три самолёта.