Арсен Шаяхметов, 25 августа 2022, 09:53 — REGNUM Несмотря на изменившиеся внешнеполитические и внутриполитические условия, в России продолжается реализация приоритетных проектов социально-экономического развития. Одним из наиболее востребованных проектов является «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). По словам вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина, с начала 2022 года благоустроено 1416 общественных территорий, до конца года планируется завершить работы ещё на 3195 объектах. Всего с начала реализации проекта, который был запущен в 2019 году, было благоустроено более 18,5 тысячи городских пространств. Однако эксперты отмечают, что в вопросах реализации проектов ФКГС остаётся и немало сложностей.
Формирование комфортной городской среды — проект под выборы?
На прошлой неделе в Тамбове состоялся Форум малых городов и исторических поселений, где были подведены итоги очередного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Всего на конкурс поступило 280 заявок из 75 российских регионов. Пока подведены итоги для городов, численность которых не превышает 100 тысяч человек. Победителями объявлены 160 городских проектов, то есть более половины от поступивших заявок. Каждому из победителей достанется премия от 70 до 95 млн рублей. Планируется, что до конца года будет проведён ещё один конкурс, теперь уже для городов с населением от 100 до 200 тысяч человек.
Правительство обещает, что с согласия президента на следующий год бюджет конкурса вырастет в два раза — до 20 млрд рублей, что позволит увеличить число городов-победителей, а значит, и количество реализуемых проектов по благоустройству территорий. Эксперты также полагают, что финансирование проектов в рамках этой программы, скорее всего, сохранится. Так, руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян прогнозирует даже наращивание средств на благоустройство.
Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов обращает внимание на тот факт, что приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» вырос на основе инициатив «Единой России».
А вот политолог Алина Жестовская считает, что проект ФКГС изначально был задуман как один из инструментов повышения явки на выборах (дело в том, что во время голосования за кандидатов горожане в ряде случаев выбирали и территорию, которую нужно благоустроить).
«Вау-эффект» от реализации программы уже прошёл
Задача проекта формирования комфортной городской среды состоит прежде всего в выстраивании обратной связи с населением и развитии индустрии услуг на местах. Наибольшее число победителей в этом году представляют экономически развитые регионы: Московскую и Свердловскую области, Краснодарский край, Татарию. Но есть и регионы, которые не относятся к лидерам. Например, Орловская и Иркутская области. За всё время существования конкурса победителями становились 560 объектов из 478 муниципальных образований. Из них 337 проектов благоустройства уже реализовано, что позволило создать более 13 тысяч рабочих мест.
Среди проектов-победителей этого года можно выделить проект «45 ключей к одному городу», который планируется к реализации в Шлиссельбурге Ленинградской области. Он предполагает, что будет создан единый вело-пешеходный центр, позволяющий сохранить историко-культурное наследие старинного города. Будут восстановлены ландшафты, характерные для Староладожского канала, а также созданы новые площадки, которые станут местом притяжения горожан, позволят насытить культурную и событийную жизнь города. Каждый из разработанных «ключей» должен будет запускать новую культурную программу и демонстрировать связь прошлого и настоящего города.
Сразу четыре города-победителя представляют Башкирию: Ишимбай, Агидель, Дюртюли и Янаул. Суммарно на реализацию проектов в этих городах будет выделено 335 млн рублей. Причём заявка Ишимбая набрала наивысший балл среди всех участников конкурса. В городе будет реализован проект благоустройства центрального парка. В основе предложенной концепции — модернизация парка, который должен воплотить в себе узнаваемую для каждого жителя историю города и новые дизайнерские решения. В республике отмечают, что всего с 2019 года в проектах ФКГС побеждали 17 городов Башкирии и три исторических поселения, что позволило привлечь в регион более 1,8 млрд рублей, в том числе 335 млн — в этом году.
Оригинальный проект развития общественных пространств представлен городом Зеленогорск в Красноярском крае. Здесь будет создано «Озеро-парк», площадь которого составит более 300 тысяч квадратных метров. В самом парке появится вейк-парк, то есть пространство для воднолыжного спорта. Кроме того, горожане смогут пользоваться новой пляжной зоной, понтонными модулями для устройства отдыха на воде, специальными местами для рыбаков и другими находками местных дизайнеров.
Как отмечет Петр Кирьян, при помощи проекта формирования комфортной городской среды «небольшие населенные пункты подтягивают до региональных центров и исторических мест по базовому качеству инфраструктуры».
По мнению Олега Иванова, «реализация ФКГС предполагает благоустройство территорий разного масштаба, и наиболее заметными проектами оказываются те, которые включают комплексное благоустройство территорий, значимых для своих городов и посёлков».
А вот Алина Жестовкая скептически оценивает нынешнее состояние проекта ФКГС, отмечая, что хорошая инициатива постепенно вырождается из-за бюрократических препон.
Опыт проведения конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды показывает, что чаще всего в них побеждают города, представляющие экономически сильные субъекты (Московская и Ленинградская области, Татария и Башкирия, ряд других), что связано не столько с потенциалом, сколько с качеством управления в этих субъектах. Но и у небогатых регионов тоже есть такая возможность, важно лишь приложить необходимые усилия и продемонстрировать оригинальный проект.
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