Новосибирск, 25 августа, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Россия сможет преодолеть последствия международных санкций, сотрудничая с Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. Об этом заявила журналистам президент международного форума БРИКС, глава индийской делегации на российском форуме «Технопром» Пурнима Ананд.

Kremlin.ru Встреча лидеров БРИКС

Она отметила, что механизм взаиморасчётов в рублях и рупиях, который уже реализован, позволяет России и Индии не пользоваться долларом. Китай разрабатывает подобный механизм взаимных расчётов в рублях и юанях.

«То есть страны БРИКС открываются для России и становятся возможностью для вашей страны преодолеть последствия санкций», — сказала Ананд.

Она добавила, что за последние 40 лет операций по импорту и экспорту между Россией и Индией стало в пять раз больше. Сегодня Индия получает из России нефть, а взамен поставляет агрокультурную продукцию, текстиль, лекарства и другие товары.

После начала спецоперации России на территории б. УССР Индию пытались заставить отказаться от российской нефти. Однако в Нью-Дели это давление отвергли и заверили Москву, что режим санкций не отразится на взаимоотношениях двух стран.

Нью-Дели продолжает плодотворное сотрудничество «во всех сферах, где это необходимо», заявила Ананд.

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