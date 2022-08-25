Татьяна Иващенко, 25 августа 2022, 09:10 — REGNUM Поток комментариев в социальных сетях вызвал визит бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона в Киев.
Приезд Джонсона приурочен к так называемому «дню независимости», который отмечает киевский режим.
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При этом киевские СМИ подчеркнули, что «друг Джонсонюк» пообещал новые поставки вооружения и боеприпасов.
«Хозяин приехал!» — иронизирует по поводу визита Джонсона в Киев подписчик новостного телеграм-канала Junior M.
«Хозяева приехали поздравить с «независимостью» страну 404», — комментирует Алексей М.
«Вот Джонсону заняться-то нечем», — пишет Слава.
«Пока Донбасс обстреливают, у наркоманов в Киеве опять сходка», — подчеркнула Лариса.
«День зависимости», — оставил саркастический комментарий А. К.
«404 празднует, алкаш к наркоману приехал, мы должны с пониманием отнестись», — смеётся Ирина.
«Клоуны в цирке», — пишет Dimon. «Клоунада продолжается», — поддержал его Виталий.
«Прощальные гастроли Джонсонюка», — рассуждает Василий.
«Клоуны собрались на наркотусовку. Не хватает старика Бидона и танкистки Лизы», — шутит Юлия.
«Туалетную бумагу многоразовую привёз», — отметил С. К.
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«А этот лохматый всё курсирует, дань собирает», — выразил своё мнение пользователь с ником 12 345.
«Отметили «день независимости» приездом хозяев», — прокомментировал Д. М.
«Видели-видели. Борис сначала себя почесал, потом эту руку подал Зеленскому», — смеётся Ясна Б.
«Фу, мерзость нацистская», — отметила Ирина.
«Визит ко дню зависимости Зеленского», — подытожила обсуждение Наталья.