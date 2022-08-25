Амстердам, 25 августа, 2022, 07:28 — ИА Регнум. Сотрудники Национальной железнодорожной компании Нидерландов 24 августа начали 24-часовую забастовку с требованием повысить размер оплаты труда на €100 в месяц и выплатить всем работникам разовую премию в размере 600 евро, сообщил портал Dutch News.

Генри Лайтен. Забастовка. 1891

Из-за акции пришлось приостановить движение поездов в провинциях Дренте, Гронинген и Фрисландия. Кроме того, забастовка повлияла на железнодорожное сообщение в провинциях Флеволанд и Оверэйсел.

Забастовку организовали по призыву Национального центрального профсоюза (FNV), а также Независимого голландского профсоюза железнодорожной отрасли (VVMC) и Христианского национального профсоюза (CNV).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в аргентинской столице Буэнос-Айресе прошла акция протеста, на которой были устроены «похороны зарплаты».