Тегеран, , 07:28 — REGNUM 24 августа в Исламабаде открылась специализированная ирано-пакистанская торговая выставка с участием высокопоставленных официальных лиц обоих дружественных государств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Сенатор Мушахид Хусейн Сайед, председатель Сенатского комитета по обороне, был главным гостем на церемонии открытия, в то время как заместитель министра кооперативов, труда и социального обеспечения Ирана Мехди Маскани и посол страны Сейед Мохаммад Али Хоссейни также приняли участие в данном мероприятии.

В Центре дружбы Пакистан-Китай проходит трехдневная выставка иранских товаров, которая завершится 26 августа.

Выставка ориентирована на потребности рынков двух стран, а также на присутствие крупных иранских компаний и внедрение высококачественной продукции в таких областях, как сжиженный газ, нефтехимическая промышленность, машинное масло, полимерная промышленность и пластмассовые изделия.

На выставке также будут представлены последние достижения в области телекоммуникаций, интеллектуальных технологий, систем моделирования и нанотехнологий.

На выставке также представлены сельскохозяйственные удобрения, молочная промышленность, пищевая промышленность и производство сухофруктов, электромобили, электронные инструменты и автомобильные аккумуляторы, микроконденсаторы и фильтры.