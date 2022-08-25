Москва, 25 августа, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России возросла на 2,6% (на 2814 га) и, по данным на утро 25 августа, составляет 109 950 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки, 24 августа, в России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 72 лесных пожара на площади… 473 га. На 00:00 мск 25 августа на территории РФ действовало 126 лесных пожаров на площади… 109 950 га, по которым проводились работы по активному тушению».

В борьбе с огнём задействованы 5356 человек, 918 единиц техники и 44 самолёта и вертолёта. Ещё 75 летательных аппаратов участвуют в мониторинге пожарной обстановки.

Наиболее серьёзной ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться в Якутии (74 608 га), в Коми (12 462 га), в Рязанской области (11 700 га) и в Нижегородской области (6504 га).

По данным на утро 24 августа, площадь лесных пожаров в России составляла 107 136 га, на утро 23 — 102 050 га. По данным на 00:00 мск 20 августа, площадь лесных пожаров в стране составляла 84 935 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе города Геленджик Краснодарского края удалось потушить лесной пожар площадью 1,2 га.